Acord privind tragerea la răspundere a Rusiei pentru crime de război. Anunțul Ursulei von der Leyen VIDEO

Un prim pas important pentru a trage Rusia la răspundere pentru crime de război va fi semnat la conferinţa internaţională care are loc în acest weekend în oraşul Liov, în vestul Ucrainei, relatează DPA.

În cadrul evenimentului va fi semnat acordul privind înfiinţarea unui noi Centru internaţional pentru inculparea crimei de agresiune (ICPA), a anunţat, sâmbătă dimineaţă, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acesta va asigura dovezi pentru viitoare proceduri legale şi va fi localizat la sediul Agenţiei Uniunii Europene de cooperare în materie de justiţie penală (Eurojust), la Haga.

Rusia şi preşedintele Vladimir Putin trebuie traşi la răspundere pentru crimele teribile împotriva Ucrainei, a afirmat von der Leyen într-un mesaj video. Există dovezi tot mai multe privind atacuri directe asupra populaţiei civile, precum şi asupra aprovizionării cu energie şi a altor infrastructuri.

”Se ştie că forţele ruse au recurs la tortură, rele tratamente, violenţă sexuală şi execuţii sumare. Nici măcar copiii nu sunt scutiţi”, a spus preşedinta CE.

”Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a-i aduce pe cei responsabili în faţa justiţiei”, a spus Ursula von der Leyen. UE susţine rolul Curţii Penale Internaţional (CPI) în acest sens.

