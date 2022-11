Sprijinul promis Ucrainei de președinta Comisiei Europene pentru 2023. La ce sumă se ridică ajutorul financiar

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va propune săptămâna viitoare ca UE să sprijine Ucraina cu până la 18 miliarde de euro în 2023, relatează DPA.

Von der Leyen l-a informat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de planul său într-o discuţie telefonică avută duminică, se precizează într-un comunicat de presă al CE.

Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa

Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023.

The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes.

🇪🇺🇺🇦