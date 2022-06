Armata ucraineană a făcut publică o filmare cu momentul în care soldații au deschis un vehicul militar rus găsit abandonat.

Potrivit acestora, cel care a abandonat vehiculul este comandantul rus Dmitri Furdui, lăudat la televiziunile din țara sa pentru ”curajul împotriva naziștilor ucraineni”.

Soldații ucraineni au deschis vehiculul blindat de tip BMP-3 cu o toporișcă.

În video-ul urcat pe canalul său de Youtube de jurnalistul ucrainean Yuri Butusov, ucrainenii au arătat că printre obiectele găsite se afla și un caiet roșu cu însemnările de război ale comandantului rus.

Potrivit jurnalistului Marko Kutov de la Radio Europa Liberă, Furdui este comandantul celei de-a 8-a companii a Brigăzii 35 de Infanterie Motorizată.

Într-o emisiune la TV, de la începutul lunii mai, se spunea că ”alături de compania motorizată care i-a fost încredințată, comandantul a luptat împotriva naționaliștilor ucraineni care au ocupat una dintre așezări”, amintește Gândul.

