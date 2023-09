Vehiculul blindat extrem de rar care i-a fost trimis armatei ucrainene. Doar trei au fost produse până acum FOTO

Armata ucraineană a primit un vehicul foarte rar, potrivit unor fotografii distribuite pe rețelele de socializare.

Fotografiile au fost postate pe pagina Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere.

Potrivit sursei citate, este vorba despre un vehicul de tip VRAC Vehicul de Recuperare din Zone de Catastrofă. Acest vehicul special a fost reconvertit dintr-un transportor blindat de trupe Pegaso BMR și este folosit pentru evacuarea soldaților răniți și salvarea oamenilor din zonele de dezastru în condiții meteorologice extreme.

Analiștii de la Ukraine Weapons Tracker mai notează că, în total, până acum au fost produse doar trei astfel de vehicule.

#Ukraine:An extremely rare 🇪🇸 vehicle in service with the Ukrainian Army- the VRAC Catastrophe Areas Recovery Vehicle based on the Pegaso BMR APC. This particular vehicle has been converted for use in the medevac role.

In total, only about 3 vehicles are known to have been made. pic.twitter.com/ShcqsiYT20