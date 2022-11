Locuitorii din Tver, oraș situat la 160 de kilometri de Moscova, au trecut prin momente de panică atunci când au văzut pe străzi mai multe vehicule militare care aveau steagul ucrainean arborat, relatează The Telegraph.

Primul gând al celor care au văzut vehiculele militare a fost că au fost invadați.

”Trebuie să spun că acest lucru este ireal”, a afirmat un șofer care a publicat imaginile online. El a adăugat că era nervos și că nu știa ce se întâmplă.

Imaginile s-au răspândit rapid și au produs confuzie pe rețelele de socializare.

Vehicles with Ukrainian flags seen in Tver, Russia. Unfortunately, they are just for the filming of a movie about the war. pic.twitter.com/N3yXlltWUM