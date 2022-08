Ce au descoperit soldații ucraineni în vestele antiglonț ale rușilor: ”Priviți ce are a doua armată a lumii!” VIDEO

Militarii din brigada 95 a Armatei Ucrainene a făcut publică o înregistrare în care analizează vestele antiglonț ale unor soldați ruși.

Vestele au fost găsite într-un vehicul blindat capturat.

După ce taie cu un cuțit materialul, un militar descoperă o bucată de metal semi ruginită. ”Priviți ce are a doua armată a lumii!”, spune el.

”Ce naiba e asta?”, exclamă un alt militar, lovind cu mâna metalul în mod repetat.

Pentru a le testa rezistența, ucrainenii au tras de la mică distanță în bucățile de metal. Primul foc a fost tras cu un pistol ce pare a fi de calibru 9mm și, deși glonțul nu penetrează metalul, lasă în urmă o deformare puternică a materialului. Ulterior, când au folosit o armă semi-automată, probabil calibru 7,62 mm, gloanțele au trecut prin metal, chiar și când ambele bucăți erau suprapuse.

Ukrainian soldiers from the 95th Air Assault Brigade inspect a set of captured ballistic vests.

They're probably, and I'll quote a Russian equipment expert on this; "locally made garbage from the DNR" pic.twitter.com/Goc61vqRFI