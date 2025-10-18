Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”

Ucraina este în război nu din 2022, ci din 2014, de când Rusia a anexat ilegal Crimeea iar rebelii separatiști din Donețk și Luhansk, susținuți clandestin de Moscova, au început lupta pentru îndepărtarea de Kiev. Invazia la scară largă începută în 2022 este doar cea mai recentă fază a acestui conflict ruso-ucrainean, dar și cea mai sângeroase. Comunitatea internațională se chinuie se zbate să obțină o pace justă și durabilă pentru Ucraina, care să încheie oroarea războiului. Dar Kirilo Budanov, temutul și respectatul șef al spionajului militar ucrainean, are o veste proastă: încheierea luptelor nu înseamnă pace și liniște.

Într-un interviu acordat jurnaliste ucrainene Natalia Moseiciuc, Budanov a anunțat cum va fi viața în Ucraina, chiar și după un ipotetic armistițiu.

„O viață în pace deplină, fără amenințări, în următorii ani... este improbabil să se întâmple. Nu zic că o să fim mereu în război. Dar trebuie să fim gata să ripostăm, să fim gata de rezistență armată în orice moment. Va fi o provocare, dar și o oportunitate pentru societatea noastră. Va trebui să trăim așa” a spus Kirilo Budanov, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că cea mai sensibilă temă într-un eventual proces de pace cu Rusia rămâne chestiunea teritorială. Într-o declarație făcută în fața Casei Albe, la finalul vizitei la Washington care nu a oferit rezultatele așteptate, liderul de la Kiev a transmis că, în opinia sa, un acord de încetare a focului ar trebui să fie prima etapă clară în orice format de negociere, scrie Kyiv Post.

„Poziția noastră este că mai întâi avem nevoie de încetarea focului. Trebuie să ne așezăm, să discutăm și să înțelegem unde ne aflăm. Cred că acesta este pasul esențial de început”, a declarat Zelenski, vizibil rezervat după întrevederea cu președintele american Donald Trump.

Delegația ucraineană sosise la Washington cu speranța de a obține angajamente concrete privind suplimentarea ajutorului militar, în special livrări de armament cu rază lungă. Totuși, după o convorbire telefonică între Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, tonul de la Casa Albă s-a temperat vizibil, iar Ucraina nu a primit semnale ferme privind presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Fără a-și exprima dezamăgirea în mod deschis, Zelenski a indicat totuși că Trump „înțelege” complexitatea dosarului ucrainean. „Cred că președintele [Trump] știe că cea mai dificilă problemă în orice format de negociere va fi teritoriul.”

