Armata ucraineană a anunțat marți, 4 octombrie, că a recucerit două orașe din sudul regiunii Herson, relatează CNN.

Este vorba despre Davîdiv Brid şi Velika Oleksandrivka.

”Puşcaşii marini ucraineni avansează cu încredere spre Marea Neagră”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării pe Twitter.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

