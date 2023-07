Primul videoclip cu Prigojin după revolta eșuată din Rusia. Ce le spune mercenarilor ajunși în Belarus VIDEO

Un videoclip în care pare că este fondatorul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost postat pe rețelele de socializare, relatază Sky News.

Videoclipul nu a fost încă verificat și nu este clar când a fost filmat, notează jurnaliștii.

În materialul video, postat pe canalele Telegram pro-Wagner și ulterior pe contul lui

Prigojin, un bărbat a cărui voce este identică cu cea a liderului Wagner îi întâmpină pe luptătorii ajunși în Belarus și le spune cum să se comporte. El susține că antrenamentul lor vor face din armata belarusă a doua cea mai bună din lume, potrivit Știrile PROTV.

