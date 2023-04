Ministrul chinez al Apărării, Li Shangfu, care se află într-o vizită la Moscova, s-a declarat marți, 18 aprilie, hotărât să consolideze cooperarea cu armata rusă, potrivit agenţiilor ruse de presă, relatează AFP.

Această vizită la Moscova are scopul ”să demonstreze lumii exterioare hotărârea fermă de consolidare a cooperării strategice între forţele armatei chineze şi ruse”, a anunţat Li Shangfu.

El a făcut aceste declaraţii în contextul unei confruntări cu Occidentul şi al războiului rus în Ucraina.

Ministrul chinez s-a angajat ”să promoveze cooperarea militară şi tehnică şi comerţul militar între Rusia şi China” şi ”să le ridice la un nou nivel”.

