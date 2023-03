Volodimir Zelenski, din nou în prima linie a frontului. Cine l-a însoțit pe președintele Ucrainei în Zaporojie VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers luni, 27 martie, în regiunea Zaporojie, deplasându-se ”în prima linie” pe frontul sudic, relatează AFP.

Vizita a avut loc la câteva zile după ce a mers, succesiv, în apropiere de Bahmut (est), în regiunea Harkov (nord-est) şi în apropiere de Herson (sud), relatează AFP.

”Regiunea Zaporojie. Poziţii în prima linie. Sunt onorat să fiu aici astăzi, alături de militarii noştri”, a transmis el, însoţindu-şi mesajul cu un video în care se vede cum le oferă medalii soldaţilor.

”Vă mulţumesc că ne protejaţi statul şi pe noi. Vă mulţumesc că ne protejaţi locuinţele, integritatea teritorială şi viaţa în Ucraina”, le-a spus el militarilor, conform unui comunicat al preşedinţiei ucrainene.

Zelenski a fost însoţit în vizita din regiunea Zaporojie de directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

Scopul vizitei lui Grossi la centrala nucleară Zaporojie este de ”a evalua în mod direct situaţia în materie de siguranţă şi de securitate nucleare”, conform unui anunţ de sâmbătă al AIEA.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL