Zelenski, prezent pentru prima dată de la începutul războiului în țara cu cea mai mare diasporă ucraineană din lume, după Rusia VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a continuat continuă turneul în America de Nord cu o vizită vineri, 22 septembrie, în Canada, ţară cu o importantă diasporă ucraineană şi care a susţinut Ucraina încă de la începutul invaziei ruse, relatează AFP.

Târziu joi seara, preşedintele Zelenski a aterizat în capitala Ottawa venind din SUA, fiind întâmpinat de premierul canadian Justin Trudeau, care l-a asigurat de ”sprijinul neclintit” al Canadei pentru ca ţara sa să poată face faţă invaziei ruse.

President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa, welcome to Canada. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/NDVoDef5qI