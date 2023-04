Occidentul a reacționat luni, 17 aprilie, după condamnarea la închisoare a opozantul rus Vladimir Kara-Murza, relatează AFP.

Un tribunal de la Moscova l-a condamnat la 25 de ani de închisoare pe Vladimir Kara-Murza, în urma unui proces cu uşile închise.

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului Volker Türk a cerut eliberarea ”de îndată” a opozantului rus. ”Nimeni nu ar trebui să fie privat de libertate pentru că şi-a exercitat drepturile omului. Îndemn autorităţile ruse să-l elibereze de îndată. Atât timp cât este deţinut, el trebuie să fie tratat cu omenie”, a subliniat el într-o declaraţie de presă.

Uniunea Europeană (UE) a denunțat o pedeapsă ”scandalos de dură”, la care a fost condamnat opozantul rus în urma unui ”proces politic”. ”Hotărârea justiţiei este scandalos de dură şi demonstrează încă o dată folosirea abuzivă a puterii judiciare, pentru a exercita presiuni asupra activiştilor, apărătorilor drepturilor omului şi oricărei voci care se opune războiul de agresiune ilegitim al Rusiei împotriva Ucrainei”, a denunţat într-un comunicat Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă şi de Securitate, Josep Borrell.

Guvernul german a denunţat ”cu cea mai mare fermitate” condamnarea lui Vladimir Kara-Murza. ”Această judecată, ca multe altele, vizează să descurajeze, să excludă şi să împiedice orice voce critică în Rusia”, a denunţat într-o conferinţă de presă obişnuită o purtătoare de cuvânt a Ministerului german de Externe, Andrea Sasse. Ea a cerut ”eliberarea imediată” a opozantului rus, găsit vinovat de ”înaltă trădare” şi difuzarea de ”informaţii false” despre armata rusă. ”Pot să vă spun, în numele Guvernului federal, că noi condamnăm această judecată cu cea mai mare fermitate”, a tunat purtătoarea de cuvânt. ”Procesul lui Vladimir Kara-Murza arată cum este instrumentată justiţia rusă împotriva lui şi multor compatrioţi de-ai săi şi cât de şocantă este represiunea în Rusia”, a denunţat Sasse.

Guvernul britanic a denunţat ”condamnarea motivată politic” a lui Vladimir Kara-Murza, a cerut ”eliberarea imediată” şi a anunţat că l-a convocat pe ambasadorul rus la Londra. ”Regatul Unit va continua (...) să îndemne la eliberarea imediată a domnului Kara-Murza”, anunţă într-un comunicat de presă ministrul britanic de Externe James Cleverly.

Foreign Office a precizat că l-a convocat luni pe ambasadorul rus Andrei Kelin pentru a-i semnala că această condamnare a opozantului - care deţine cetăţenia britanică - drept ”contrară obligaţiilor internaţionale ale Rusiei privind drepturile omului”.

Franţa este ”consternată” de condamnare, a reacţionat luni o purtătoare de cuvânt a Ministerului francez de Externe, care a deplâns instrumentalizarea justiţiei ruse, ”devenită un instrument al opresiunii Kremlinului”. Această condamnare ”constituie o nouă ilustrare a campaniei de reprimare a autorităţilor ruse împotriva vocilor critice cu puterea şi a războiului său de agresiune în Ucraina”, a denunţat Anne-Claire Legendre.

"#Russia will be free, tell it everyone."

Such words were uttered by Vladimir Kara-Murza after the verdict was passed. pic.twitter.com/PlRxMVlmkk