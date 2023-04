Preşedintele rus Vladimir Putin a primit miercuri, 5 aprilie, scrisorile de acreditare din partea a 17 noi ambasadori, printre care şi cei ai SUA şi UE.

Putin i-a spus noii ambasadoare americane în Rusia, Lynne Tracy, că sprijinul acordat de Washington ”lovituri de stat” din Ucraina în 2014 a condus la actualul conflict armat ruso-ucrainean, când relaţiile dintre Rusia şi SUA sunt într-o ”criză profundă”, în timp ce în faţa noului ambasador al UE a afirmat că blocul comunitar a început o ”confruntare geopolitică” cu Rusia, relatează Reuters.

”Dragă doamnă ambasador, nu vreau să tulbur atmosfera solemnă a prezentării scrisorilor de acreditare şi ştiu că s-ar putea să nu fiţi de acord cu mine, dar nu pot să nu afirm că folosirea de către SUA în politica sa externă a unor instrumente precum aşa-numitele ”revoluţii colorate”, susţinerea în acest sens de către Statele Unite a loviturii de state de la Kiev în 2014 au condus în cele din urmă la actuala criză ucraineană”, a spus Putin, adresându-se noii ambasadoare a SUA la Moscova.

”Relaţiile dintre Rusia şi SUA, de care depind securitatea şi stabilitatea lumii, traversează din nefericire o criză profundă”, a adăugat preşedintele rus.

Vladimir Putin just said that Russia has no hostile intentions towards anyone pic.twitter.com/w0RUBuELaz