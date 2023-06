Desenul ciudat făcut de Putin în timpul vizitei la o expoziție: ”Există psihiatri printre cititorii noștri?” VIDEO

În timp ce Rusia se confruntă cu tensiuni majore după revolta Wagner, președintele Vladimir Putin a fost filmat în timp ce desena o față zâmbitoare în timpul unei vizite la o expoziție.

Jurnalistul Max Seddon, de la Financial Times, a interpretat gestul lui Putin ca fiind o încercare de a pretinde că totul este în regulă, relatează SkyNews.

”Există psihiatri printre cititorii noștri? Ce înseamnă poza bătrânului nebun?”, au scris jurnaliștii de la Nexta în mesajul care însoțește fimarea.

Are there psychiatrists among our readers? What does the picture of the crazy old man mean? pic.twitter.com/SEq3Cy5EwO