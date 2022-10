Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a asistat miercuri, 26 octombrie, prin videoconferință la un antrenament al forțelor nucleare, relatează AFP.

”Sub conducerea comandantului suprem al forţelor armate, Vladimir Putin, forţele de descurajare strategică terestre, maritime şi aeriene au efectuat un antrenament, fiind efectuate totodată lansări practice de rachete balistice şi de croazieră”, a indicat Kremlinul într-un comunicat.

În timpul exerciţiilor, primele de la începutul campaniei militare a Rusiei în Ucraina în februarie, a fost efectuat un exerciţiu de ”lansare nucleară masivă de către forţele strategice ofensive ca răspuns la un atac nuclear inamic”, a declarat ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, citat de EFE.

Putin is observing a strategic exercise today, which imitates “a massive nuclear strike in response to an enemy nuclear strike.” The drills happen yearly and Russia warned the US in advance but the last time they were held was just shortly before the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/dCSihzounx