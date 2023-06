Putin recunoaște oficial că a finanțat gruparea Wagner. Suma uriașă primită de mercenari de la statul rus în ultimul an

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvăluit marți, 27 iunie, că gruparea de mercenari Wagner, condusă de Evgheni Prigojin, a primit în ultimul an aproape un miliard de euro de la statul rus, relatează AFP.

”Din mai 2022 până în mai 2023, statul a achitat 86,262 miliarde de ruble (circa 922 de milioane de euro la cursul actual - n. red.) ca plăţi pentru grupul Wagner”, a afirmat liderul de la Kremlin într-o şedinţă cu comandanţii militari, transmisă de televiziunea rusă.

Putin a recunoscut că Rusia a finanţat ”în întregime” mercenarii conduşi de Evgheni Prigojin, a cărui firmă, Concord, a câştigat în acelaşi timp 80 de miliarde de ruble (aproximativ 850 de milioane de euro).

”Sper că în cursul acestor operaţiuni nimeni nu a furat nimic sau, ca să zic aşa, n-a furat 'un pic'. Bineînţeles, vom verifica toate astea”, a mai spus preşedintele rus.

Înainte de invazia în Ucraina, Moscova a negat câţiva ani orice legătură cu Wagner, reaminteşte AFP.

Autorităţile ruse au anunţat marţi că pregătesc transferul către armată al echipamentelor militare grele ale mercenarilor, iar aceştia pot opta pentru înrolarea ca militari ai ministerului Apărării, plecarea în Belarus sau întoarcerea la familiile lor.

Putin said that the "Wagner" PMC was funded by the state. From May 2022 to May 2023, 86 billion rubles from the budget was spent on its maintenance.

"I hope that no one has stolen anything or stolen less, but we will deal with it all," commented the bunker tsar. pic.twitter.com/3C0eZqGmpp