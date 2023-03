Putin l-a primit la Kremlin pe Ramzan Kadîrov: ”Dacă îmi permiteţi, aş vrea să mă laud puţin” VIDEO

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un aliat apropiat al președintelui rus şi un susţinător fervent al războiului din Ucraina, a fost primit luni, 13 martie, la Kremlin de Vladimir Putin, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Potrivit imaginilor, Kadîrov stă la un birou cu Putin - la distanţă mică - şi desface o mapă cu documente, în timp ce liderul de la Kremlin îl întreabă ce mai face. ”În republica noastră totul este foarte bine”, îi spune Kadîrov. ”Asta datorită ţie, don”, adaugă el, folosind un cuvânt cecen.

”Mulţumesc poporului cecen”, îi răspunde Putin.

Kadîrov spune apoi: ”Dacă îmi permiteţi, aş vrea să mă laud puţin” şi începe să citească după nişte notiţe scoase din mapă.

Jurnalistul BBC Francis Scarr, care monitorizează presa rusă, a remarcat că atunci când Kadîrov începe să citească de pe notiţele pregătite, pare că întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte pronunţia rusă, iar dimensiunea scrisului de pe hârtii este considerabilă.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Ramzan Kadîrov l-a informat pe Vladimir Putin despre ”realizările sociale şi economice” ale Ceceniei în 2022.

”În 2022 am ocupat poziţii de frunte în Cecenia, o poziţie în diverse domenii”, a spus Kadîrov începând să enumere o serie de proiecte şi ”realizări”, inclusiv în ceea ce priveşte vaccinarea anti-Covid şi antigripală.

”Vladimir Vladimirovici, suntem deosebit de mândri de succesele din Groznîi. Capitala Republicii Cecene a fost desemnată cel mai bun oraş pentru afaceri”, spune Kadîrov. ”Fireşte, avem dificultăţi actuale, dar acestea sunt rezolvate datorită atenţiei şi sprijinului guvernului rus şi a instrucţiunilor dumneavoastră personale”, adaugă liderul cecen, potrivit transcrierii din comunicatul Kremlinului.

”Dragă Vladimir Vladimirovici, luptătorii Republicii Cecene servesc cu succes în zona operaţiunii militare speciale, executăm toate ordinele dumneavoastră şi ne propunem să acţionăm până la capăt. Locuitorii din regiune susţin pe deplin operaţiunea şi consideră că este necesară pentru a-şi atinge scopurile şi obiectivele. Vă mulţumim încă o dată pentru tot ceea ce faceţi pentru Republica Cecenă şi pentru întreaga Rusie, Federaţia Rusă. Nu vă vom dezamăgi, domnule preşedinte”, îi promite în final Kadîrov.

”Nu am nicio îndoială”, i-a răspuns Putin. ”Văd cum luptă băieţii dumneavoastră şi vă rog să le transmiteţi cele mai bune urări, vă mulţumesc foarte mult”, adaugă liderul de la Kremlin, înainte de a-şi îndemna interlocutorul să vorbească în detaliu despre ”fiecare dintre aspectele” prezentate.

