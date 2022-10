Putin a promulgat anexarea ilegală a aproximativ 18% din teritoriul Ucrainei. Cum arată noua hartă a Europei

Preşedintele Vladimir Putin a promulgat miercuri, 5 octombrie, legea care oficializează anexarea a patru regiuni din Ucraina, controlate parţial de forţele ruse, relatează agenţia oficială de presă TASS.

Anexarea vizează regiunile ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, ce reprezintă în jur de 18% din teritoriul recunoscut internaţional al Ucrainei.

În urma deciziei de miercuri a liderului de la Kremlin au fost stabiliți și noii lideri din teritoriile ocupate: Denis Pushilin - Donețk, Leonid Pasechnyk - Lugansk, Yevgeny Balitsky - Zaporojie și Vladimir Saldo - Herson.

