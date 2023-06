Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut declarații luni seară, 26 iunie, în legătură cu revolta din weekend a mercenarilor Wagner.

Liderul de la Kremlin le-a mulțumit serviciilor de securitate și tuturor celor care au stat în calea rebelilor și a susținut că orice încercare de revoltă sau şantaj va eşua în Rusia.

La întâlnire, au participat șefii instituțiilor de forță, inclusiv Șoigu, Bortnikov, Zolotov.

”Le mulțumesc soldaților și comandanților grupului Wagner care nu au mers la războiul fratricid și s-au oprit la linie. Veți putea să încheiați un contract cu Ministerul Apărării, să vă întoarceți la familiile voastre sau să mergeți în Belarus. Mă voi ține de cuvânt”, a spus Putin.

El a mai susținut că ”dușmanii Rusiei au vrut ca țara să se înece în lupte civile sângeroase”, dar că ”au calculat greșit”.

BREAKING: Putin starts the meeting with the heads of the security services. Shoigu is present. The second part of his speech to the nation will be delivered after the meeting. pic.twitter.com/Uib8eK7U4O — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2023

Ads

Preşedintele rus a mai declarat că ”majoritatea covârşitoare” a mercenarilor Wagner sunt patrioţi ai Rusiei și că, întorcându-se înapoi, au evitat o nouă vărsare de sânge.

”Toată lumea a fost unită pentru Mama Patrie, pentru a distruge revolta. Orice încercare de revoltă sau şantaj va eşua. Armata Rusiei a dat dovadă de loialitate. Sentimentul patriotic ne-a salvat pe toți”, a adăugat Putin.

Putin a mai spus că toate deciziile necesare pentru a neutraliza ameninţarea au fost luate încă de la început și că organizatorii şi-au dat seama că acţiunile lor au fost criminale.

”De la începutul evenimentelor, la instrucțiunile mele directe, s-au luat măsuri pentru a evita vărsarea de sânge. A fost nevoie de timp, inclusiv pentru a le oferi celor care au greșit șansa de a se răzgândi, să înțeleagă că acțiunile lor sunt respinse cu fermitate de societate și la ce consecințe tragice și devastatoare pentru Rusia, pentru statul nostru, ar duce aventura în care au fost târâți”, a adăugat el.

Ads

Președintele rus i-a mulțumit și omologului din Belarus, Aleksandr Lukașenko, pentru pacea cu Wagner.

Tot luni, și liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a transmis că intenția mercenarilor nu a fost aceea de a răsturna conducerea Rusiei.

Pe de altă parte, corespondenții de presă străini de la Moscova cred că liderul de la Kremlin nu a reușit să proiecteze putere sau încredere în sine, nici să vină cu ceva nou comparativ cu precedenta cuvântare.

Putin did his best to look confident and decisive, but so far failed to utter anything new. pic.twitter.com/h6dboanySq — Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 26, 2023

Ads

"Discursul lui Putin a fost un spectacol patetic care reflectă slăbiciunea arătată în timpul revoltei lui Prigojin. Într-un stat mafiot în care amenințarea cu violența controlează totul, el a pierdut acel monopol și temporarizează", crede Garry Kasparov, celebrul opozant rus forțat să trăiască în exil din cauza regimului Putin.

Putin's speech was a pathetic spectacle reflecting the weakness exhibited during Prigozhin's mutiny. In a mafia state where the threat of violence determines everything, he has lost that monopoly and is temporizing. https://t.co/u24rIlrjCa — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 26, 2023

Ads