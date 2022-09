Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, 16 septembrie, într-o întâlnire cu premierul indian, Narendra Modi, că dorește ”să termine cât mai repede posibil” războiul din Ucraina, relatează AFP.

Modi i-a spus liderului de la Kremlin că acum nu este o epocă de război și că preocupările liderilor lumii ar trebuie să se concentreze pe securitatea alimentară, a îngrășămintelor și a combustibililor.

”Excelență, știu că epoca de astăzi nu este o eră a războiului și am vorbit cu dumneavoastră la telefon despre acest lucru”, i-a spus Modi lui Putin în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc în Uzbekistan. Premierul indian a subliniat că democrația, diplomația și dialogul mențin lumea unită.

În replică, Vladimir Putin i-a răspuns că îi înțelege îngrijorările.

”Cunosc poziția dumneavoastră cu privire la conflictul din Ucraina și știu despre preocupările dumneavoastră. Vrem ca toate acestea să se încheie cât mai curând posibil”, a spus președintele rus.

