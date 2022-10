Putin, un nou show provocator. Președintele rus, filmat când trage cu o armă în poligon și amenință cu ”servieta nucleară” VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a putut rezista tentației de a face spectacol și s-a lăsat filmat în timp ce a tras cu o armă într-un poligon din Rusia.

În imaginile filmate joi, în timpul unei inspecții la un poligon pentru soldații mobilizați în regiunea Reazan, liderul de la Kremlin apare culcat pe burtă, cu paltonul pe el și o casă de protecţie pe urechi, în timp ce trage cu o armă model SVD.

Putin a discutat cu unii dintre soldaţii mobilizaţi. ”Noroc!”, i-a spus unuia dintre ei, lovindu-l pe spate.

”Putin a ieșit din buncărul său pentru a trage în naziști imaginari”, au scris jurnaliștii de la Nexta în mesajul care însoțește videoclipul.

🤡 Putin came out of his bunker to shoot at imaginary Nazis. pic.twitter.com/g9efeAHQr3