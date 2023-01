Președintele Vladimir Putin a susținut miercuri, 18 ianuarie, un discurs în fața veteranilor ruși, potrivit agenției Interfax.

Vorbind despre obiectivul ”operațiunii militare speciale”, Putin a spus că Rusia încearcă să pună capăt ”ostilităților” din Donbas, pornite în 2014.

”De fapt, ostilitățile pe scară largă în Donbas nu s-au oprit din 2014 - cu utilizarea de echipamente grele, artilerie, tancuri și avioane... Tot ceea ce facem astăzi, inclusiv într-o operațiune militară specială, este o încercare de a opri acest război. Acesta este sensul operațiunii noastre și să ne protejăm oamenii care trăiesc acolo, în aceste teritorii”, a spus președintele Rusiei.

El a adăugat că Rusia nu a putut să nu reacţioneze la evenimentele care au avut loc în Ucraina, începând cu 2014.

Aflat în vizită la Sankt Petersburg, Putin a avut și o întâlnire cu muncitorii de la uzina de armament Obukhov. Acolo, el a anunțat că autoritățile analizează opțiunea ca muncitorii din industria militară rusă să fie scutiţi de la recrutarea prevăzută în primăvară și că ”operațiunea militară specială” din Ucraina se va încheia ”inevitabil” cu victoria Rusiei, potrivit Știrile PROTV.

Putin: "There, Bandera, who collaborated with Hitler, - was elevated to the rank of national hero of Ukraine. How can this be imagined? And everyone keeps quiet, doesn't notice, pretends not to notice."

"Our victory is inevitable" - 🇷🇺 pic.twitter.com/P4ENkKV6A6