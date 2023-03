După ce a fost scutit de mobilizare, propagandistul preferat al lui Putin susține că a fost ținta unui atac al ucrainenilor în Vuhledar : ”A existat o scurgere de informații”

Prezentatorul TV de la Rusia 1 Vladimir Soloviov, propagandistul preferat al președintelui Vladimir Putin, susține că a fost pe front în Vuhledar și că a fost atacat de ucraineni, potrivit TASS.

El a declarat că a vizitat locația locația brigăzii 155 a pușcașilor marini ai Forțelor Armate Ruse, în Donețk, unde a fost ținta artileriștilor ucraineni.

”Focuri intense de artilerie au început în așezarea în care avea loc întâlnirea noastră, dar am ieșit din asta. Cred că contraspionajul militar va descoperi cum a aflat inamicul despre mișcările noastre”, a declarat duminică, 5 martie, Soloviov, în emisiunea pe care o moderează.

”După cum s-a dovedit astăzi, a existat o scurgere de informații că eu trebuia să mă aflu în acea unitate și am fost vânat. Loviturile au început în timpul unei conversații cu pușcașii marini”, a mai spus el.

Soloviov a adăugat că, ”din anumite motive, Ucraina este teribil de fericită, dar că se bucură în zadar”, pentru că Rusia nu pierde soldați de ordinul sutelor.

Propagandist Solovyov reported that he came under the shelling while visiting the base of the 155th Marine Brigade of the Russian Armed Forces near #Vuhledar. pic.twitter.com/vF9pNyskyF