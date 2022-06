Rușii își îneacă amarul cu ”Lacrima lui Zelenski”. Băutura lansată în plin război VIDEO

În timp ce în Ucraina au loc lupte crunte între armata lui Putin și ucraineni, rușilor li s-a pus la dispoziție o nouă băutură.

Potrivit imaginilor apărute pe internet, cetățenii pot găsi în supermarketuri vodka ”Lacrima lui Zelenski”, lansată în ediție limitată.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd