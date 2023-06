Zelenski anunță o zi fericită: ”Războinicii noştri au avansat în toate direcţiile” VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat luni noapte că armata a avansat în toate direcţiile.

”Astăzi - frontul. Regiunea Donețk, Zaporojie. Războinicii noştri, poziţiile noastre de front, zonele de operaţiuni active pe front. Astăzi, războinicii noştri au avansat în toate direcţiile, iar aceasta este o zi fericită. Le-am urat băieţilor mai multe zile ca aceasta”, spune liderul ucrainean în mesajul zilnic către popor.

”Am făcut o vizită la unităţile din Khortytsia care s-au distins în mod eroic în bătălia de la Bahmut. Bravo, războinici! Apoi, puşcaşii noştri marini - foarte puternici, foarte precişi. Vă mulţumim că aţi făcut tot posibilul pentru a salva vieţile războinicilor noştri. Apoi Tavria, sudul, frontul. A fost o zi plină, multe emoţii... Am fost onorat să îi premiez pe războinicii noştri, să le mulţumesc personal, să le strâng mâna. Vă mulţumesc pentru toate cuvintele de susţinere, băieţi! Mulţumesc pentru îmbrăţişările voastre, foarte calde, tuturor celor care au fost astăzi”, mai spune Zelenski.

El precizează că a înmânat două Stele de Aur ale Eroului Ucrainei - căpitanului Oleh Olyva, comandantul companiei aeromobile a Brigăzii 81-a separate de asalt aeropurtat, şi maiorului Serhi Dudin, comandantul adjunct al batalionului de marină al Brigăzii 35-a separate. ”Într-adevăr, sunt nişte oameni extraordinari, vă mulţumesc!”, a mai spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a adăugat că a avut întâlniri cu generalii Zubanych, Tarnavskyi, Sodol, Syrskyi.

”Au fost luate mai multe decizii operaţionale. Încă o dată, am discutat despre crearea Corpului de Infanterie Marină, toate detaliile sunt clare, absolut clare - organizare, pregătire, aprovizionare... Întărim puşcaşii marini şi toate elementele Forţelor noastre de Apărare, este o necesitate. Ieri, am avut discuţii cu partenerii, inclusiv cu preşedintele Biden, în primul rând despre aprovizionarea cu armament. Astăzi, am fost în zona în care aceste arme vor da mai multă putere, mai multă protecţie vieţii ucrainenilor. Şi aduce victoria noastră mai aproape, acesta este principalul lucru. Tot pământul nostru va fi liber - tot pământul”, afirmă Volodimir Zelenski.

”Le mulţumesc tuturor celor care luptă acum pentru Ucraina, care se pregătesc pentru luptă, care se află în misiuni de luptă, care se află la posturi de luptă... Tuturor celor care se recuperează după răni... Tuturor celor care îi antrenează pe războinicii noştri! Vă mulţumesc tuturor! Sunt mândru de voi toţi! Glorie vouă, eroilor noştri! Şi veşnică amintire binecuvântată tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru Ucraina, fiecăruia dintre ei!”, a spus el în finalul mesajului.

