Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit vineri, 17 iunie, Comisiei Europene după recomandarea privind acordarea statutului de candidat la UE pentru țara sa.

”Salut concluzia pozitivă a Comisiei Europeană privind acordarea statutului de candidat al Ucrainei. Este primul pas pe calea de aderare la UE, care va aduce cu siguranță victoria noastră mai aproape. Le sunt recunoscător președintei Ursulei von der Leyen și fiecărui membru al CE pentru o decizie istorică”, a scris Zelenski pe Twitter.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.