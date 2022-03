Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat Congresului reunit al Statelor Unite miercuri, 16 martie. Congresmenii l-au aplaudat minute în șir, în picioare, pe liderul de la Kiev, înainte de discurs.

Volodimir Zelenski a spus că participă prin videoconferință din Kiev, "un oraș care este sub bombardamentele trupelor rusești în fiecare zi, dar care nu se dă bătut. Nici măcar nu ne-am gândit la asta o secundă".

Rusia nu a atacat pur și simplu țara mea, a spus președintele Zelenski. „A avut loc o ofensivă brutală împotriva valorilor noastre”.

Zelenski a amintit de cel de-Al Doilea Război Mondial și de atacurile de la 11 septembrie 2001, „când au fost atacați oameni nevinovați”. „Rusia a transformat cerul ucrainean într-o sursă de moarte pentru mii de oameni”, a spus el Congresului.

Zelensky to Congress: "Remember Pearl Harbor...Remember September 11th...Our country experiences this every day, right now, at this moment, every night for three weeks now." pic.twitter.com/KrZOrlqIjB