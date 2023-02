Un moment din conferința de presă susținută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, miercuri, la Londra, a devenit viral.

În timpul sesiunii de întrebări, o jurnalistă BBC i-a spus lui Zelenski că ar vrea să îl îmbrățișeze.

Întrebarea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât măsurile de securitate în ceea ce-l privește pe liderul ucrainean sunt sporite.

”Domnule președinte, chiar aș vrea să vă îmbrățișez, dar nu am voie”, i-a spus jurnalista potrivit Digi24.

”De ce nu. Te rog, mă poți îmbrățișa”, i-a răspuns liderul ucrainean, care a coborât imediat de la pupitru.

În timp ce Zelenski s-a îmbrățișat cu jurnalista, cei prezenți în sală au aplaudat.

BBC #Ukraine journalist said she wanted to hug President Zelensky to thank him but understood that'd be impossible (due to security measures).

President Zelensky: Challenge Accepted! pic.twitter.com/hh6EebTGGC