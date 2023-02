Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut miercuri, 8 februarie, un discurs în Parlamentul britanic, relatează CNN.

Aceasta este a doua vizită în străinătate a liderului de la Kiev de la declanșarea invaziei ruse, după ce de la Washington, din decembrie 2022.

”Noi ştim că Rusia va pierde. Știm că libertatea va învinge. Noi ştim că victoria va schimba lumea şi că aceasta va fi schimbarea de care lumea are nevoie”, a declarat Zelenski.

”Regatul Unit mărşăluieşte împreună cu noi către cea mai importantă victorie a vieţii noastre. Victoria împotriva ideii însăşi de război”, a declarat şeful statului ucrainean.

El a mulţumit Regatului Unit pentru susţinerea Ucrainei.

”Am venit aici şi mă aflu în faţa dumneavostră în numele celor curajoşi, în numele războinicilor noştri. Îţi mulţumim, Marea Britanie!

Regatul Unit este casa unor suflete curajoase de când există Europa”, a mai spus el în faţa membrilor Parlamentului, la Westminster Hall.

”Londra s-a aflat alături de Kiev din prima zi, din primele secunde şi minute ale războiului la scară mare.

Marea Britanie, tu ţi-ai întins mâna în ajutor în timp ce lumea nu ştia încă cum să reacţioneze.

Am venit aici și mă aflu în faţa dumneavoastră în numele celor curajoşi, în numele eroilor noştri de război, care se află acum în tranşee, sub focul artileriei inamice, în numele artileriştilor noştri aerieni şi fiecărui apărător al cerului care apără Ucraina de avioanele şi rachetele inamice, în numele tanchiştilor noştri care luptă să ne restabilească graniţele noastre ucrainene, în numele recruţilor noştri care sunt formaţi acum, inclusiv aici, în Marea Britanie”, a mai declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a oferit Parlamentului britanic casca unui pilot ucrainean, pe care scrie: ”Avem libertate, dați-ne aripi pentru a o proteja”.

Zelenskyy urged to provide Ukraine with combat aviation

He handed parliamentarians the helmet of a Ukrainian pilot, which is signed by pilots.

"We have freedom. Give us wings to protect it," written on the helmet. pic.twitter.com/40sqjwVvmn