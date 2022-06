Zelenski l-a invitat pe premierul Ungariei la Kiev. Detalii despre discuția ”fructuoasă” a celor doi oficiali

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți, 21 iunie, că a avut o discuție ”fructuoasă” cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Potrivit unui mesaj postat de președintele ucrainean pe Twitter, discuțiile au vizat cooperarea energetică și sprijinul pentru aderarea la UE.

”Am avut o conversație fructuoasă cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Mulțumim pentru sprijinul suveranității Ucrainei și adăpostul oferit refugiaților în timpul războiului. A fost de acord să dezvolte cooperarea în sectorul energetic. Sunt recunoscător pentru susținerea statutului de candidat pentru Ucraina. L-am invitat să viziteze Ucraina”, a scris Zelenski.

Had a fruitful conversation with 🇭🇺 PM Viktor #Orban. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for 🇺🇦. Invited him to visit Ukraine.