Preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat miercuri, 22 martie, trupele ucrainene din apropierea oraşului Bahmut, aflat pe linia frontului, relatează Reuters.

Forţele ucrainene rezistă de opt luni în Bahmut, în ciuda faptului că au suferit pierderi grele într-una dintre cele mai sângeroase bătălii de la invazia Rusiei de acum 13 luni.

Imaginile video postate pe reţelele sociale îl arată pe Zelenski îmbrăcat într-un hanorac de culoare închisă şi pantaloni kaki militari înmânând premii unor soldaţi în echipament de luptă, a căror epuizare este evidentă, şi care se află în ceea ce pare a fi un depozit mare.

”Sunt onorat să mă aflu astăzi aici pentru a înmâna medalii eroilor noştri, să le strâng mâna şi să le mulţumesc pentru că au protejat suveranitatea ţării noastre”, a scris Zelenski pe Telegram. ”Soarta voastră este atât de dificilă, dar atât de istorică. Să ne apărăm ţara şi să întoarcem totul în Ucraina pentru copiii noştri. Mă înclin în faţa tuturor eroilor, a camarazilor voştri apropiaţi pe care i-aţi pierdut în est şi, în general, de-a lungul acestui război”, a mai transmis el.

President #Zelenskyy visited fighters of the Armed Forces of #Ukraine near #Bakhmut. pic.twitter.com/Za3b7EvAxO