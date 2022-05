Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, 23 mai, în discursul susținut online la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că guvernul său propune ”un model istoric” pentru reconstrucția țării sale.

”Oferim lumii ocazia să creeze un precedent pentru reconstruirea țării după război, care le va arăta tuturor celor care visează să distrugă viața unui vecin că războiul nu este rezultatul dorit. Vă invit să luați parte la această reconstrucție”, le-a spus Zelenski liderilor mondiali, potrivit Obozrevatel.

Liderul de la Kiev a explicat că orașele, țările și companiile partenere vor avea o oportunitate istorică de a prelua patronajul pentru restaurarea unei regiuni a Ucrainei, oraș, comunitate sau industrie.

”Marea Britanie, Danemarca, UE și alți actori internaționali de top au ales deja o direcție specifică pentru patronajul în redresare. Datorită acestui model, reluarea postbelică poate fi rapidă, promițătoare și de înaltă calitate”, a mai spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a invitat țările partenere și companiile de top din lume să își formeze propriile pachete de propuneri pentru reconstrucția Ucrainei până în iulie.

Zelenski a cerut din nou mai mult ajutor militar, sancțiuni mai dure pentru Rusia și confiscarea averilor oligarhilor ruși pentru a-i ajuta pe ucraineni.

”Avem în momentul de faţă o mare colecție de reacții (ONU, OSCE, AIEA, OMC), dar oare sunt acestea suficiente? Este necesar să se schimbe abordarea, să se creeze noi instrumente. Noi am oprit armata rusă și îi împingem treptat pe ocupanți de pe pământul nostru, dar oare noi ar mai fi trebuit să facem asta dacă ne-ar fi ascultat încă de anul trecut și ar fi impus sancțiuni împotriva Federației Ruse? Nu așteptaţi loviturile fatale, protejați imediat libertatea la maximum. Iată cum ar trebui să fie sancțiunile – maxime. Deocamdată, nu există astfel de sancțiuni împotriva Rusiei. Este necesar să se creeze un precedent pentru ieșirea completă a afacerilor de pe piața rusă. Valorile trebuie să conteze. Oferim fiecărei companii care părăsește Federația Rusă să își continue activitățile în Ucraina. Invităm lumea să creeze un precedent pentru restaurarea țării după război. Vă invit să participați la această reconstrucţie. Omenirea ar trebui să fie asigurată împotriva foametei, iar Ucraina este gata să ofere o platformă pentru activitățile unei astfel de organizații. Arme, finanțe, sprijin politic, sancțiuni împotriva Federației Ruse, dacă le-am fi primit în proporţie de 100%, reieşind din nevoile noastre, şi chiar imediat în luna februarie, atunci rezultatul ar fi fost salvarea a zeci de mii de vieți. De aceea, Ucraina are nevoie de armele pe care le solicităm și nu doar de cele care ni se oferă”, a mai spus liderul de la Kiev la Forumul Economic de la Davos.

Pe lângă șefii de stat și de guvern care participă la WEF, sunt așteptați și peste 1.250 de lideri din sectorul privat, precum și lideri din domeniul tehnologiei și al cercetării.