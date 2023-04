Zelenski îl vrea pe Putin într-o pivniță fără toaletă: ”Soldații ruși încă mai au timp să plece, altfel îi vom distruge” VIDEO

Preşedintele Volodimir Zelenski a vizitat luni, 3 aprilie, satul Iahidne din nordul țării, eliberat în urmă cu un an de armata ucraineană.

Liderul de la Kiev şi-a exprimat dorinţa ca preşedintele rus Vladimir Putin să fie închis într-o pivniţă fără toaletă, după ce o mare parte dintre localnici au fost sechestraţi de soldaţii ruşi într-o pivniţă, relatează AFP.

Potrivit lui Zelenski, 11 persoane au murit în subsolul unei şcoli cu un spaţiu de mai puţin de 200 m2, unde 367 din cei circa 400 de locuitori ai satului au fost închişi 27 de zile, în martie 2022.

”Toţi aceşti oameni stăteau într-un întuneric total, aşteptând revenirea ucrainenilor. Ei au scris pe ziduri numele celor care au murit şi datele pentru a nu-i uita. Şi copiii au inscripţionat cuvintele imnului ucrainean”, a susţinut Zelenski în timpul unei ceremonii în acel sat din regiunea Cernihiv, unde a fost însoţit de vicecancelarul german Robert Habeck.

”După ce am văzut asta, vreau ca preşedintele rus să-şi petreacă restul vieţii într-o pivniţă cu o găleată în loc de toaletă”, a mărturisit preşedintele ucrainean.

Trupele ruse au ocupat teritorii din nordul Ucrainei încă de la începutul invaziei şi au ajuns atunci până la porţile capitalei Kiev. Dar la aproximativ o lună după lansarea invaziei, Rusia a decis să-şi retragă trupele din partea de nord a Ucrainei pentru a se concentra pe ofensivele din est şi sud.

Volodymyr Zelenskyy wished Putin to spend the rest of his days in a basement and with a bucket instead of a toilet

The president of Ukraine also commented on the announced counterattack by the AFU: "They (the occupiers) still have time to get out of there, otherwise we will… pic.twitter.com/XimVPfpAHb