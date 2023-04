Zelenski a mers din nou pe linia frontului. Ce le-a spus soldaților din orașul asediat Avdiivka VIDEO/FOTO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat marți, 18 aprilie, oraşul Avdiivka, aflat pe linia frontului, care este înconjurat pe trei laturi de forţele ruseşti, a anunţat biroul preşedintelui.

Potrivit unui comunicat, liderul ucrainean a ascultat raportul comandantului grupului operativ-tactic din Doneţk şi a discutat cu militarii din cadrul unităţilor de puşcaşi marini, de asalt aeropurtat, brigăzilor mecanizate şi de artilerie.

”Am onoarea de a fi aici astăzi, de a vă mulţumi pentru serviciul dumneavoastră, pentru că aţi apărat ţara noastră, Ucraina, familiile noastre. Felicitări cu ocazia sărbătorilor de Paşte, vă doresc doar victoria - asta este ceea ce doresc pentru fiecare ucrainean, asta este ceea ce este foarte important pentru noi toţi. Vă doresc multă sănătate tuturor şi familiilor voastre şi vă sunt sincer recunoscător în numele fiecărui ucrainean pentru marea călătorie pe care o parcurgeţi în fiecare zi!”, le-a spus Zelenski soldaţilor, potrivit comunicatului.

Liderul ucrainean a înmânat distincţii militare şi, la rândul său, a primit însemnele Brigăzii 110 mecanizate.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited the positions of the country's defenders in #Avdiivka. pic.twitter.com/CT81hT1OAs