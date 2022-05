Voluntari britanici și americani, filmați în Ucraina prinzând în ambuscadă un transportor blindat rusesc VIDEO

Noi imagini cu momentul în care voluntarii străini din Ucraina au lansat un atac asupra unui transportor blindat rus au fost postate pe rețelele de socializare.

Înregistrarea a surprins exact momentul când voluntarii au intrat în acțiune, fiind ascunși la liziera unei păduri. Ei au prins în ambuscadă transportorul blindat.

Filmarea a fost distribuită de contul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează luptele din Ucraina.

”Voluntarii străini (americani, britanici și, posibil, canadieni) au luat la țintă un un transportor blindat rusesc BTR-80, asupra căruia au tras cu un lansator RGW-90 HH (de fabricație germană - n.red)”, se arată în mesajul care însoțește filmare.

#Ukraine: Foreign Volunteers (American, British, and possibly Canadian) targeted a Russian BTR-80 APC with a RGW-90 HH launcher, damaging it and causing ammo to cook off.

Note that a Czech RPG-75M appears to fail to function correctly. pic.twitter.com/eVLEMdEIBx