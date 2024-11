Zelenski a mers pe front, într-un oraș bombardat constant de ruși VIDEO

Volodimir Zelenski a mers la Pokrovsk, un oraș aflat la nici 10 kilometri de linia frontului. Localitatea din Donețk este principala țintă a atacurilor rusești din Donbas, pentru că este o fortăreață ucraineană. Aici se intersectează liniile de aprovizionare de pe întreg frontul din Ucraina.

Volodimir Zelenski a pus pe pagina sa de Twitter un video de la această vizită. A intrat într-un buncăr și a decorat mai mulți soldați care luptă aici, una dintre cele mai fierbinți părți ale frontului.

„Pokrovsk. Am vizitat baza Brigăzii 25 Aeropurtate Independente Sicheslav, care apără orașul. Am vorbit cu apărătorii și le-am oferit medalii.

Aceasta este o zonă tensionată și plină de provocări. Numai datorită puterii războinicilor noștri, Estul nu a fost ocupat complet de Rusia. Inamicul este confruntat în fiecare zi.

Le mulțumesc războinicilor noștri pentru curajul lor neclintit,” a scris Volodimir Zelenski.

