”Zelenski este agent al serviciilor de informații britanice”. Noua teorie aberantă lansată de propagandiștii ruși VIDEO

Fostul șef al diviziei de la Moscova a Interpol, general-maiorul Vladimir Ovcinski, a făcut declarații halucinante la un post tv.

Declarațiile au fost făcute după ce au apărut informații conform cărora ucrainenii au atacat recent navele rusești din Sevastopol cu rachete Storm Shadow, trimise de Marea Britanie, relatează jurnalistul BBC Francis Scarr, care a distribuit și videoclipul.

Devenit analist după ce s-a pensionat, generalul în retragere a susținut că Marea Britanie a început ambele războaie mondiale și că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este un agent al MI6.

”Dacă ne uităm la istoria Rusiei, nu există nicio altă țară care o ”iubește” ca Marea Britanie. Primul și Al Doilea Război Mondial au fost, în esență, provocate de britanici pentru a dăuna Rusiei”, a spus Ovcinski, întrebat ce urmărește Marea Britanie prin trimiterea de rachete Storm Shadow Ucrainei.

El a mai susținut că Primul Război Mondial, când ”Marea Britanie a fost mai mult sau mai puțin la paritate cu Germania”, a fost început de britanici pentru a declanșa războiul dintre Germania și Rusia. Referindu-se la cel de-Al Doilea Război Mondial, generalul în retragere a spus că Msrea Britanie ”a făcut tot ce i-a stat în putință” pentru a duce la destrămarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Hitler și Stalin și-au împărțit estul Europei. Obiectivul britanicilor a fost acela de a ”porni un atac german împotriva Rusiei”, a adăugat el.

Vorbind despre președintele Ucrainei, Ovcinski a întrebat retoric ”cine este Zelenski?!”

”Uitați-vă la (ce scria-n.red) toată presa occidentală când el candida pentru președinție. Spuneau deschis că era un agent al MI6, al serviciilor de informații britanice. El a vizitat constant Londra, în jurul său erau trimiși, lucrau în jurul lui. I s-au furnizat agenți britanici. El este omul Marii Britanii”, a mai susținut fostul șef al Interpolului rusesc, fără a cita vreo sursă.

Following reports that UK-supplied Storm Shadow missiles were used in yesterday’s attack on Russian naval vessels in Sevastopol, Vladimir Ovchinsky claims on state TV that Britain started both world wars and that Zelensky is an agent of MI6 pic.twitter.com/41QqqMdK0P