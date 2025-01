Zelenski dezvăluie ce ultimatum i-a dat Putin, în primele zile ale războiului. Președintele rus voia să-și pună o rudă prin alianță drept lider la Kiev. „Le-am zis să se ducă naibii”

Volodimir Zelenski a confirmat, pentru prima dată, ce i-au cerut rușii, la începutul războiului, ca să oprească atacul și să facă pace. Unele dintre solicitări le-au spus public liderii de la Moscova, dar președintele ucrainean a confirmat un zvon care circulă de trei ani, anume că Putin avea deja omul care urma să fie noul președinte al Ucrainei subjugate.

Președintele ucrainean, în timpul unei cuvântări ținute la Forumul Economic de la Davos, a spus că Vladimir Putin voia să-l pună președinte al Ucrainei pe Viktor Medvedciuc, liderul facțiunii pro-ruse din Ucraina și cel bănuit că a coordonat operațiunea FSB de slăbire a statului ucrainean din interior, înainte de invazie. Fiica lui Medvedciuc a fost botezată de Vladimir Putin.

„Niște oameni au venit la mine în primele zile ale războiului. Mi-au arătat o listă. Au spus că trebuie să plec și că mă vor schimba cu pro-rusul Medvedciuc. Le-am zis că pentru mine nu e problemă, dar că oamenii trebuie să voteze. Le-am zis că se ducă naibii” a dezvăluit Volodimir Zelenski.

Dar asta nu a fost tot. Lista de cerințe includea introducerea neutralității în Constituție, micșorarea armatei la 50.000 de oameni, distrugerea sau transferul către Rusia tuturor armelor care bat la peste 20 km, recunoașterea Donețk și Lugansk ca parte a Rusiei și recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială.

„Nu a fost o negociere. A fost un ultimatum din partea unui ucigaș” a zis Volodimir Zelenski.

🇺🇦 Zelensky revealed for the first time why he refused to implement the Istanbul agreements:

"They told me I had to step down. That they (the Russians) were exchanging me for the pro-Russian Medvedchuk. That I was no longer the president..." pic.twitter.com/dC1IGeaHT0