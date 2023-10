Zelenski insistă să fie ridicate restricțiile impuse cerealelor ucrainene. Ce a discutat cu șefa Comisiei Europene

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni, 2 octombrie, despre posibile ”coridoare” alternative pentru exportul de cereale din Ucraina, a anunţat biroul preşedintelui ucrainean, relatează Reuters.

Rusia a renunţat în iulie la acordul susţinut de ONU care permitea cerealelor din Ucraina să fie trimise pentru export din trei porturi de la Marea Neagră. De atunci, Kievul a lansat ceea ce numeşte un coridor umanitar temporar în Marea Neagră pentru exportul de cereale, care trece prin vestul Mării Negre, prin apropiere de România şi Bulgaria.

”Am vorbit cu Ursula von der Leyen pentru a ne coordona poziţiile înainte de evenimente internaţionale majore. Am discutat despre rutele alternative pentru cereale şi am convenit să menţinem un dialog constructiv cu privire la eliminarea restricţiilor unilaterale impuse de statele membre şi să căutăm modalităţi de sprijinire a fermierilor ucraineni”, a postat Zelenski pe X.

”Sunt recunoscător Uniunii Europene pentru că a pregătit un program de sprijin financiar pe termen lung în valoare de 50 de miliarde de euro pe o perioadă de patru ani. Aşteptăm cu interes ca statele membre să îl sprijine”, a mai transmis Zelenski.

Biroul lui Zelenski a declarat că el şi von der Leyen au convenit, de asemenea, să menţină un ”dialog constructiv” privind eforturile de ridicare a restricţiilor la exportul de cereale impuse de unele dintre statele vecine Ucrainei.

I spoke with @vonderleyen to coordinate positions in advance of major international events.

We discussed alternative grain routes and agreed to maintain constructive dialogue on removing unilateral restrictions by member states and to seek ways to support Ukrainian farmers.

I…