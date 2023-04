Preşedintele Volodimir Zelenski l-a desemnat miercuri, 26 aprilie, pe Pavlo Riabikin ca nou ambasador al Kievului la Beijing, la câteva minute după ce şeful statului ucrainean a avut prima conversaţie prin telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, de la începutul războiului, transmite EFE.

Potrivit biroului preşedintelui ucrainean, Zelenski a semnat miercuri un decret de numire a lui Riabikin ca ”ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în Republica Populară Chineză”.

Volodymyr Zelenskyy appointed a new ambassador of Ukraine to China . Pavlo Riabikin, former minister for strategic industries, became the new ambassador. pic.twitter.com/dv57hQwnNh

Postul era vacant din februarie 2021, scrie AFP.

Cu puţin timp înainte să fie făcută publică numirea lui Riabikin, care până în martie a condus ministerul ucrainean al Industriilor Strategice, Zelenski a declarat despre discuţia telefonică avută cu preşedintele chinez, Xi Jinping, că aceasta reprezintă ”un impuls” pentru relaţiile bilaterale dintre cele două ţări.

”O atenție deosebită a fost acordată modalităților privind posibila cooperare pentru stabilirea unei păci juste și durabile pentru Ucraina. Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean. Suntem pe pământul nostru și luptăm pentru viitorul nostru, exercitându-ne dreptul inalienabil la autoapărare. Pacea trebuie să fie justă și durabilă, bazată pe principiile dreptului internațional și pe respectarea Cartei ONU. Nu poate exista pace în detrimentul compromisurilor teritoriale. Integritatea teritorială a Ucrainei trebuie restabilită în interiorul granițelor din 1991”, a transmis Zelenski.

Volodymyr Zelenskyy told the details of a telephone conversation with Chinese leader Xi Jinping

"During the hour-long conversation, we discussed a full range of topical issues of bilateral relations. Particular attention was paid to the ways of possible cooperation to establish… pic.twitter.com/g2qdPFBP6H