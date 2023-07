Zelenski, nemulțumit de prelungirea restricțiilor asupra importului de cereale. ”Blocarea exporturilor este inacceptabilă”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene că nu este de acord sub nicio formă cu prelungirea restricţiilor asupra exporturilor de cereale din ţara să către statele UE din vecinătatea Ucrainei, relatează Reuters.

"Poziţia noastră este clară: blocarea exporturilor pe cale terestră după 15 septembrie, când expiră restricţiile relevante, este inacceptabilă în orice formă", a indicat Zelenski, într-un mesaj pe Telegram.

"Credem într-o înţelegere cu Comisia Europeană, dar suntem pregătiţi pentru orice scenariu", a adăugat preşedintele ucrainean, menţionând de asemenea că Ucraina se află în contact cu toate părţile pentru a găsi o soluţie care să mulţumească pe toată lumea.

