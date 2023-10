Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 octombrie, în faţa miniştrilor de Externe ai ţărilor Uniunii Europene, reuniţi în capitala ucraineană, că victoria țării sale în faţa Rusiei depinde de cooperarea între Kiev şi Uniunea Europeană, transmite AFP.

”Sunt sigur că Ucraina şi întreaga lume liberă sunt capabile să învingă în această confruntare. Dar victoria noastră depinde în mod direct de cooperarea noastră”, a spus şeful statului ucrainean, citat într-un comunicat.

The EU foreign ministers' meeting in Kyiv adds strength, leadership, and initiative to Europe.

Active European leadership is essential.

The more joint and principled steps in defense, diplomacy, economy, and sanctions we take together, the sooner the war will end in just peace. pic.twitter.com/GHjPmhsbXz