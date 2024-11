Zelenski îl lasă pe patriarhul Kiril al Rusiei fără decorații. Președintele Ucrainei a retras medaliile de la zeci de dușmani ai țării FOTO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, printr-un decret, a retras distincțiile de stat pentru 34 de persoane, foști oficiali și deputați ucraineni, artiști, precum și politicieni, lideri religioși și personalități culturale din Rusia. Informația a fost făcută publică pe 22 noiembrie de către serviciul de presă al lui Zelenski, citat de newsmaker.md.

Astfel, titlul onorific de „Artist al Poporului din Ucraina” a fost retras cântăreților ruși Filip Kirkorov, Nikolai Baskov, Aleksandr Malinin, compozitorului rus Igor Krutoi, iar cântărețele Ani Lorak și Taisia Povalii au pierdut titlurile de „Artiste Emerite ale Ucrainei”.

This is “Russian king of pop” Filipp Kirkorov

He has announced concerts in Crimea to support the 🇷🇺 Army a few days ago.

He supports war in 🇺🇦

He has a house and apartment in Miami.

I strongly believe he should be put on the US travel ban list for supporting murder of 🇺🇦 pic.twitter.com/yW5mFnZz19