Peste 100 de ucraineni, adulţi şi copii, s-au adunat miercuri, 24 august, în Piaţa Universităţii din București, pentru a sărbători Ziua Independenţei Ucrainei. O manifestație a avut loc și la Arad.

”Acest eveniment din această seară a fost dorinţa lor (n.r. cetăţenilor ucraineni) de a arăta comunităţii româneşti recunoştinţă şi, în acelaşi timp, de a celebra Ziua Independenţei Ucrainei. Sunt aproape 100 de ucraineni, adulţi şi copii, care vin săptămânal la Centrul comunitar Zi de Bine şi care vor prin muzică şi prin dans să spună mulţumesc”, a declarat Melania Medeleanu, preşedintele Asociaţiei Zi de Bine.

Ea a precizat că în cadrul centrului comunitar Zi de Bine au fost create oportunităţi de acţiune pentru comunitatea ucraineană.

”Am făcut toate aceste ateliere dedicate comunităţii pentru ca ei să vină şi să găsească în centrul comunitar un spaţiu în care să se plaseze, să se relaxeze, să se simtă în siguranţă, să plângă dacă au nevoie, să înveţe lucruri noi, dar uşor-uşor acestea au fost doar pretexte pentru a crea comunitatea. Uşor - uşor, ce ne-am propus este ca ei să simtă că e spaţiul lor şi să vină la rândul lor cu idei. Şi e foarte frumos când vine un om care nu reuşea să ridice privirea din pământ acum şase luni şi acum vine cu zâmbetul pe buze la tine şi spune: Am o idee, vreau să facem ceva. Şi am făcut seri culturale româno-ucrainene, am făcut tot felul de evenimente care au pornit de la nevoile şi ideile lor”, a explicat Medeleanu.

Ads

Potrivit acesteia, peste 1.500 de ucraineni au trecut prin acest centru comunitar de la începutul războiului din Ucraina.

”Noi suntem în măsură să vorbim despre ceea ce facem noi la Zi de Bine şi la Centrul comunitar Zi de bine, pe unde au trecut până acum peste 1.500 de oameni de când a început războiul, de când am deschis centrul comunitar, din 6 aprilie 2022. Acum, din ce în ce mai mult, la şase luni de la începerea războiului, îi vedem cu ochii înapoi spre Ucraina, cu inima înapoi spre Ucraina, dar în acelaşi timp cu un pas care se tot aşază pe pământ românesc, încep să-şi caute locuri de muncă, încep să se intereseze mult mai mult despre educaţia copiilor, unde vor învăţa copiii lor, care sunt oportunităţile lor, pentru că, până la urmă, ei nu sunt aici să cerşească, nu vor să cerşească, ci îşi doresc să se poată autosusţine. Aşa că, dacă la început toate întrebările pe care le primeam de la ei erau despre drepturi în România, despre permis de şedere temporară, despre lucruri care ţineau de temporar, acum toate aceste întrebări s-au modificat. Zi de Bine este un spaţiu în care comunitatea ucraineană a găsit deschidere şi în fiecare zi noi avem activităţi pentru ei, de la ore de yoga, dans, robotică, şah, avem tot felul de activităţi pentru mame şi pentru copii, pentru că majoritatea sunt doamne cu copiii lor şi e clar că s-a format o comunitate ucraineană a Centrului Zi de Bine”, a relatat Medeleanu.

Ads

Ziua Independenței Ucrainei, sărbătorită în fața unui monument sovietic

Aproximativ 150 de persoane, marea majoritate refugiaţi ucraineni, au participat miercuri seară, de Ziua Independenţei Ucrainei, la o manifestaţie ”de solidaritate faţă de ucrainenii rămaşi în calea invaziei ruseşti şi de protest faţă de atrocităţile comise şi destabilizarea păcii mondiale”, locul desfăşurării acţiunii fiind un monument care omagiază soldatul sovietic.

Mai mulţi refugiaţi ucraineni din Arad au organizat manifestaţia cu ajutorul unor asociaţii, între care Aradul Civic - care sprijină comunitatea de refugiaţi încă de la începutul invaziei ruse.

Unul dintre fondatorii Asociaţiei Aradul Civic, consilierul municipal Sigfried Mayer, a spus că manifestaţia nu are loc întâmplător în faţa Monumentului Eroilor Sovietici, situat în cartierul Aradul Nou.

”Monumentul omagiază armata sovietică eliberatoare, ceea ce mi se pare că este un anacronism. Exact de aceea a fost ales acest loc, pentru a exemplifica o mare diferenţă între ceea ce spune şi ceea ce face Rusia în momentul de faţă în Ucraina”, a afirmat consilierul local.

Ads

El a precizat că manifestaţia vine ca răspuns la cererea unui grup de iniţiativă al refugiaţilor ucraineni stabiliţi în Arad şi este organizată cu avizul Primăriei.

Refugiaţii participanţi au steagurile Ucrainei, României şi Uniunii Europene, iar mulţi sunt îmbrăcaţi în porturi tradiţionale. Ei au lansat baloane albastre şi galbene şi intonează cântece patriotice şi o cântăreaţă de operă în vârstă de 13 ani din Ucraina a intonat imnul ţării sale.

Siegfried Mayer a precizat că va înainta Consiliului Local Municipal un proiect pentru relocarea monumentului care omagiază soldaţii sovietici, iniţiativă pe care a anunţat-o încă din luna mai, când spunea că noul loc ar putea fi Cimitirul Pomenirea, unde există morminte ale sovieticilor care au murit în al Doilea Război Mondial.

Ads

”Acel monument este un elogiu adus aşa-numiţilor eliberatori ruşi şi nu mai este de actualitate dacă ne uităm ce se întâmplă în Ucraina. Dacă în anii '50 conducerea comunistă a Aradului a decis să aducă un omagiu acestei armate, eu cred că în 2022 armata rusă nu mai poate fi numită eliberatoare”, spunea, în luna mai, consilierul Siegfried Mayer.

Biblioteca Judeţeană ”Alexandru D. Xenopol” Arad informează pe site că Monumentul Eroilor Sovietici a fost amplasat în 1951 iar autorul este necunoscut. Monumentul se află într-un parc de pe Calea Timişorii, lângă Podul Traian şi a fost ridicat în memoria soldaţilor sovietici căzuţi în luptele din septembrie 1944 date pentru eliberarea Aradului.

Manifestaţia a fost de mai multe asociaţii care îi ajută pe refugiaţi şi sunt reprezentate la eveniment.

Ads