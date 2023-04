Oficial dintr-o țară NATO atrage atenția asupra armatei lui Putin: Cât timp poate continua războiul din Ucraina

Armata lui Putin poate continua războiul încă doi ani FOTO: Globe and Mail

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina acum mai mult de 400 de zile nu și-a atins obiectivele inițiale, iar trupele Moscovei au avut numeroase eșecuri pe câmpul de luptă. Acum, viceministrul Apărării din Lituania, Zilvinas Tomkus a declarat că Rusia are capacitatea militară de a continua conflictul din Ucraina încă doi ani de zile.

Un înalt oficial din Ministerul Apărării al Lituaniei a spus că, deși este optimist că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, guvernul său consideră totuși că Moscova are capacitatea să lupte până în 2025, potrivit The Globe and Mail.

Zilvinas Tomkus, viceministrul apărării naționale pentru Lituania, a fost săptămâna trecută la Ottawa, Canada, în cadrul vizitelor cu aliații NATO pentru a stabili așteptările pentru summitul liderilor NATO, programat pentru iulie 2023 la Vilnius.

Fostul șef al contraspionajului de la CIA, din spatele ușilor închise: Cum va fi eliminat Putin, ”omul mort care umblă”?

Ads

Lituania încearcă să obțină un consens pentru un acord de a staționa mai multe sisteme de apărare aeriană pe flancul estic al alianței militare ca un factor de descurajare pentru Rusia.

El a spus că Rusia se pregătește să „depășească” și să supraviețuiască oponenților săi din Ucraina. „Spunem că Rusia are capacitatea de a continua acest război timp de doi ani, de acum înainte”, a spus Tomkus într-un interviu recent.

Tomkus a expus aceste preocupări, de asemenea, într-un discurs la Universitatea din Florida de Sud săptămâna trecută, unde a avertizat împotriva subestimării Rusiei, chiar dacă atacul său din februarie 2022 asupra Ucrainei s-a transformat într-un război de uzură.

Istoria secretă: Pactul nazist-sovietic pe care Rusia îl neagă și în prezent

„Trebuie să ne uităm la fapte: Rusia își restabilește capacitățile militare și este capabilă nu numai să continue acest război, ci se pregătește și pentru un conflict lung”, a spus el audienței din Florida.

Ads

„Mai important, Rusia nu își abandonează obiectivele strategice: să distrugă Ucraina ca țară independentă și să lupte direct sau indirect cu Occidentul”, a spus Tomkus. Pe flancul estic al Alianței, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a testat un sistem de apărare antiaeriană și antirachetă de suprafață MAMBA al Forțelor Aeriene Franceze în România, la granița cu Ucraina.

Se așteaptă ca Ucraina să înceapă în curând o contraofensivă de primăvară și Tomkus a spus că următoarele câteva luni vor fi esențiale pentru cursul războiului.

„Ucraina are nevoie disperată de muniție”. „Noi, comunitatea occidentală, se pare că suntem de acord că Ucraina trebuie să câștige, dar, în același timp, ne este frică de înfrângerea Rusiei”, a spus el în discursul său la Universitatea din Florida.

Ads