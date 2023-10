O navă rusă a explodat, vineri, 13 octombrie, în timpul unui raid în Sevastopolul ocupat temporar, de unde ocupanții ruși bombardează orașe ucrainene, a informat presa locală.

Potrivit informațiilor preliminare, proiectul MRK 21631 „Buian-M”, care este un transportator de rachete de croazieră, a explodat. Imagini cu nava din care iese fum au fost postate pe rețelele sociale de localnici.

Publicul din Crimeea notează că explozia s-a auzit și în centrul Sevastopolului, iar alarmele mașinilor aflate mai aproape de mare s-au declanșat.

În același timp, șeful administrației de ocupație rusă din Sevastopol, Mihail Rozvojaev, încearcă să liniștească pe localnici spunând că au loc antrenamente de sabotaj anti-submarin în golf.

Navele mici de rachete din proiectul 21631 „Buian-M” pot fi înarmate cu opt rachete de croazieră „Onix”, iar în viitor cu rachete 3M22 „Zircon”, precum și cu rackete „Kalibr”, care pot lovi ținte terestre la o distanță de până la la 1.500 km. Rachetele antinavă din complexul Kalibr pot lovi ținte maritime la o distanță de până la 500 km.

Sevastopol, a Russian Buyan-class corvette was spotted billowing smoke at the mouth of the bay, with casualties reported. pic.twitter.com/CTRczMDRY7