Rebelii sirieni au pus mâna pe Alep. Armata susținută de Rusia și Iran a cedat orașul fără luptă. Bashar al-Assad ar fi fugit la Moscova VIDEO

Rebelii sirieni înarmaţi au intrat vineri în Alep, la doar trei zile de la ofensiva lor surpriză, marcând prima dată când au pus piciorul în al doilea cel mai mare oraş al ţării de când forţele guvernamentale au recucerit oraşul în 2016, relatează CNN, citat de News.ro

Forţele rebele au lansat un atac surpriză în această săptămână, trecând prin mai multe sate din afara oraşului şi reaprinzând un conflict care a fost în mare parte îngheţat timp de ani de zile.

Într-un videoclip geolocalizat de CNN, un luptător rebel filmează în timp ce conduce pe străzile pustii din partea de vest a oraşului. El îl laudă pe Allah în timp ce vehiculul se apropie de moscheea Zine El Abidine din vestul oraşului Alep.

Un alt clip arată luptători rebeli în dreptul uriașei statui ecvestre a lui Bassel al-Assad, fratele defunct al actualului președinte sirian. Această zonă nu a fost vreodată sub control rebel.

The major landmark in the center of New Aleppo, the statue Bashar's deceased brother Bassel al-Assad is under Syrian rebel control. This area was never under rebel control before. pic.twitter.com/I8Epxas5iP

Pe social media au apărut și clipuri cu manifestări de bucurie și focuri de artificii în Alep. Orașul a revenit sub controlul regimului de la Damasc după o campanie deosebit de brutală și sângeroasă, susținută direct de Rusia cu avioane și rachete.

Meanwhile, in Aleppo, rebels are celebrating victory and setting off fireworks in the city center

Assad's army has effectively surrendered the country's largest city without a fight.

Aleppo in three days! Putin, what’s with your face? pic.twitter.com/SyzsOG9cns