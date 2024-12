Scăpați de Bashar al-Assad, rebelii sirieni au vandalizat și incendiat mormântul tatălui său, Hafez VIDEO/FOTO

Scene apocaliptice în Siria. După ce au ratat capturarea lui Bashar al-Assad, rebelii s-au răzbunat pe mormântul lui Hafez al-Assad, tatăl fostului președinte.

Miercuri, 11 decembrie, rebelii sirieni au vandalizat mormântul lui Hafez, din orașul Qardaha, scrie AFP.

Videoclipurile filmate la fața locului arată rebelii lângă mausoleul în flăcări, din orașul natal al lui Assad, în timp ce tinerii se uită cum acesta este cuprins de foc.

Observatorul sirian pentru Drepturile Omului a comunicat agenției AFP că rebelii au dat foc mausoleului, care este situat în centrul comunității alawite din Latakia, bastionul lui Assad.

Imaginile transmise de AFP ilustrează părți ale mausoleului în flăcări și avariate, cu mormântul lui Hafez ars și distrus.

Imaginile sugerează că sicriul lui Hafez ar fi fost scos din mormânt și ars. Mausoleul adăpostește, de asemenea, mormintele altor membri ai familiei Assad, inclusiv pe cel al lui Bassel, fratele lui Bashar, care era pregătit să moștenească puterea înainte de a muri într-un accident rutier în 1994.

🟢 #Syria 📍#Latakia

🚨 HTS militants destroyed the grave of Hafez Assad, Bashar's father in Qardaha district of Latakia. pic.twitter.com/d5iZTFIQMn