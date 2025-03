Elon Musk vrea plecarea lui Volodimir Zelenski în exil. Schimb bizar de replici pe Twitter cu unul dintre fanii lui Donald Trump

Elon Musk pare că îl detestă pe Volodimir Zelenski mai mult decât îl detestă pe Vladimir Putin. Dacă acum trei ani, șeful Tesla și SpaceX a ajutat Ucraina să reziste atacului inițial al rușilor și să lupte pentru propria supraviețuire, acum pare că a ajuns să își dorească ce vrea și Moscova - o pace inegală și schimbarea actualei puteri de la Kiev. Dar, spre deosebire de Putin, Elon Musk are mai multe pârghii să realizeze asta, din cauza uriașei sale influențe asupra lui Donald Trump.

Planul pe care Musk îl are în gând pentru Volodimi Zelenski a fost dezvăluit într-un schimb de replici pe Twitter cu Rogan O’Handley, un avocat care îl susține pe Donald Trump încă din 2015 și care folosește numele de DC Draino pe Twitter (Draino vine de la un produs pentru desfundat țevi, Drano, referință la promisiunea lui Trump din primul mandat de a „drain the swamp”, adică de a seca/desfunda SUA de „statul paralel”).

Musk a distribuit cele mai recente critici ale lui Donald Trump față de Volodimir Zelenski, alături de comentariul „Zelenski vrea un război veșnic, un malaxor de oameni alimentat de corupție. Este diabolic”

La acest mesaj i-a răspuns DC Draino cu un text parcă scris în biroul de presă al Kremlinului, pentru că și rușii fac exact aceleași acuzații: „Zelenski știe că dacă războiul se termină, se termină și puterea lui. Alegerile se vor relua și va pierde. Apoi adversarul său va ancheta unde s-au dus banii și va fi băgat la pușcărie. Zelenski trimite ucraineni nevinovați la moarte în malaxorul lui ca să poată rămâne la putere”.

Replica lui Elon Musk este înfiorătoare, mai ales dacă luăm în considerare influența uriașă pe care o are cel mai bogat om din lume asupra celui mai puternic om din lume, Donald Trump: „Adevărat. Deși este dezgustător, Zelenski ar trebui să primească un fel de amnistie într-o țară neutră, la schimb cu o tranziție pașnică la democrație în Ucraina”.

